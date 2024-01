"Dove si trova Napoli?". Il brasiliano André si pente: "Rifiutai, poi l'ho visitata e volevo viverci" | VIDEO

Calciomercato Napoli, arriva un retroscena particolare dal Brasile a distanza di anni. A proposito del ritorno di Walter Mazzarri e di questa sua nuova avventura partenopea, si rifà proprio al primissimo periodo degli azzurri in Serie A con l’allenatore toscano alla guida. Correva in particolare l’anno 2010 quando André, centravanti brasiliano del Santos dei sogni di Neymar e Ganso, fu richiesto dal Napoli.

Mercato Napoli, a distanza di anni il brasiliano André si pente

Il giocatore ha svelato la vicenda nel corso di un’intervista in Brasile dove, oggi molto divertito dall’aneddoto, si è detto comunque pentito di aver snobbato l’offerta campana: "In passato - racconta - ho avuto una proposta dalla Germania, dal Napoli e dalla Dinamo Kiev: quest’ultima era la migliore in termini economici, quella del Napoli non era buona ma parliamo del Napoli. Il problema è che io nemmeno sapevo dove si trovasse Napoli, non ne avevo mai sentito parlare e un dirigente del Napoli mi disse che c’era la spiaggia. Gli dissi che c’era anche a Cabo Frio (Rio de Janeiro, ndr).

Mi suggerirono di andare a Napoli, che mi sarebbe piaciuta poiché la città era incredibile. Io però dissi di no, cosa avrei fatto a Napoli? Vado in Ucraina dissi, anche perché l’offerta napoletana era bassa. Io non andai e ci andò Cavani al mio posto. Successivamente sono stato a Napoli con mia moglie e le dissi “Se ti dico una cosa non ci crederai… io non sono voluto venire qui a Napoli amore, ora voglio vivere qui…”. Con tanto di risate fragranti in studio.