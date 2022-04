Dove giocherà Dybala? Il Napoli resta alla finestra ma non si espone, ci sono Inter e Roma

Calciomercato Serie A, l'edizione romana del quotidiano La Repubblica descrive il futuro di Paulo Dybala, l'attaccante argentino della Juventus che sembra destinato a lasciare Torino a fine stagione. Addirittura, nel suo futuro potrebbe esserci la Roma di José Mourinho, con la dirigenza giallorossa fortemente interessata a regalare il cartellino di Dybala allo Special One.

Al momento, secondo La Repubblica, non esiste una vera e propria trattativa. Tiago Pinto e Friedkin, però, sono sulle sue tracce, anche perché Dybala lascerà la Juventus a giugno a parametro zero. Anche l'Inter ha acceso i riflettori e Marotta lo porterebbe volentieri in nerazzurro.

Dove giocherà Dybala l'anno prossimo?

Paulo Dybala Juventus

E dunque dove giocherà Dybala l'anno prossimo? L'offerta dell'Inter per Dybala è già pronta: un contratto da 6 milioni di euro a stagione più bonus, con la Roma disposta ad alzare ancora di più la somma. Dybala, però, piace anche a Manchester United, Barcellona, Atletico Madrid e Paris Saint-Germain e per il momento attende segnali di mercato più concreti.

Dybala, scrive Repubblica, "seppur onorato dell’interesse dell’Inter, non vorrebbe tradire la sua lunga militanza bianconera. Il Napoli resta alla finestra ma non si espone più di tanto. La Roma sta riflettendo sulla possibilità, più unica che rara, di ottenere Dybala a parametro zero e inserirlo nel 3-4-2-1 di Mourinho, alle spalle di Abraham. Repubblica conclude: "Se non trova una big all’estero, la sua priorità, su Dybala l’Inter è favorita, vero, ma la Roma è una prospettiva concreta, non solo un sogno di primavera".