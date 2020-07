Doppio ostacolo per Osimhen, CdM svela: dalla famiglia filtra disagio per il razzismo in Italia. Contatti con Koulibaly

Calciomercato Napoli - Giornata napoletana, ieri, per l'attaccante francese Victor Osimhen. Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il viaggio aveva uno scopo preciso: visitare la città e farsi illustrare il progetto tecnico da Gennaro Gattuso e Cristiano Giuntoli, con i quali si è poi trattenuto anche a cena.

Mercato Napoli, i due dubbi di Osimhen

Ci sono due dubbi però alla base: da una parte il fascino della Premier col Liverpool che si è fatto avanti, dall'altra la problematica razzismo in Italia. Dalla sua famiglia filtra infatti disagio per quanto è accaduto negli stadi nostrani in questi anni, con in particolare le triste immagini relative a Inter-Napoli con Kalidou Koulibaly triste protagonista. E a tal proposito - rivela il quotidiano - l'attaccante del Lilla ha avuto anche contatti con Koulibaly. Ma il club azzurro fa sul serio, anche perché il pressing partenopeo va avanti da tempo. In particolare tra dicembre e gennaio ed è proseguito anche durante il lockdown.