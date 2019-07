Dietrofront Repubblica: "Sfuma Pèpé, sarà dell'Arsenal! Decisive le commissioni, ADL si è rifiutato di pagare"

Niente Napoli per Nicolas Pepé. Quando ormai sembrava tutto fatto per l'arrivo in azzurro del 24enne attaccante ivoriano, è arrivato il colpo di scena. Il rilancio èffettuato nella notte dall'Arsenal è risultato decisivo e il giocatore è ormai pronto a vestire la maglia dei Gunners. Si attende solo l'ufficialità ma l'affare ormai è fatto.

L'Arsenal ha trovato l'accordo con il Lille (80 milioni di euro pagabili in più soluzioni) e con gli agenti del giocatore che giovedì erano arrivati in pompa magna a Dimaro per ascoltare la proposta del Napoli. Decisiva, in favore del club inglese, l'intesa sulle commissioni (oltre 5 milioni di euro) da versare agli agenti.

Era quello il nodo che restava da sciogliere al Napoli per chiudere l'affare, una cifra che il presidente De Laurentiis si è però rifiutato di pagare.

Pepè aveva dato il suo assenso al trasferimento al Napoli parlando al telefono con Ancelotti, che ora dovrà rivedere i suoi piani. Torna così nel mirino Icardi con James Rodriguez sempre sullo sfondo.