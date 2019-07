Diawara saluta Napoli: "Tre anni bellissimi in una città splendida! Ringrazio club e tifosi: mi avete fatto sentire un napoletano vero"

Amadou Diawara saluta il Napoli e approda alla Roma. Nuova avventura per il guineano che ha trovato poco spazio con Carlo Ancelotti. Il centrocampista ha scritto un post su Instagram in cui saluta la società e la città partenopea.

"Tutte le avventure hanno un inizio ed una fine e per me è arrivato il momento dei saluti. Ho trascorso 3 anni intensi e bellissimi fatti di battaglie , gioie e sconfitte . Tutto rimarrà scolpito nella mia mente. Voglio ringraziare il popolo napoletano per avermi accolto e fatto sentire un napoletano vero. Ringrazio la società , tutto lo staff ed il presidente per avermi dato la possibilità di giocare in questa splendida città ed in questo Club. Arrivederci Napoli".