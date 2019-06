Diawara-Roma, Tuttosport: al Napoli andranno 19mln, per il calciatore un quinquennale

Incassato il via libera dall'Uefa per partecipare direttamente alla fase a gironi dell'Europa League (con la squalifica del Milan), la Roma mette a posto anche il suo bilancio. Nello scambio tra Luca Pellegrini e Spinazzola (del quale si parla in modo più approfondito a pagina 11) i giallorossi sistemano i conti. Mancavano (almeno) 15 milioni di plusvalenze per tagliare il traguardo dei 45, obiettivo del club. E vista sia l'empasse per Dzeko che la trattativa saltata in extremis per El Shaarawy allo Shanghai (che ne avrebbe garantiti 12), Petrachi non ha voluto ulteriormente attendere il tira e molla con l'Inter.

Calciomercato, Diawara andrà alla Roma per 19 mln

Come riporta Tuttosport: