Operazioni asse Roma-Napoli con Kostas Manolas verso gli azzurri e Diawara in giallorosso. Stando alle informazioni raccolte e riportate dalla redazione dell'emittente radiofonica Tele Radio Stereo, il centrocampista guineano classe 1997 si trasferirà nella Capitale per 20 milioni più 2 di bonus che andranno nelle casse del Napoli. Cifre differenti rispetto a quelle circolate in precedenza: si parlava infatti di una valutazione intorno ai 16-18 milioni più 2 di bonus.