Diawara-Roma, CdM: "C'è il gradimento del ragazzo, ma manca l'accordo tra le due società"

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive sulla trattativa tra Napoli e Roma per Manolas: "La trattativa per Manolas è viva, la Roma vuole il pagamento dell’intera clausola rescissoria di 36 milioni di euro, il Napoli propone Diawara come contropartita. Gli intermediari sono già al lavoro, Diawara ha dato la sua disponibilità a trasferirsi nella Capitale ma non c’è accordo sulla valutazione. Per il Napoli il prezzo oscilla intorno ai 25 milioni, per la Roma tra i 15 e i 18, i contatti tra le parti sono costanti, nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi incontri con il gruppo Raiola. Se non ci sarà intesa, l’operazione potrebbe anche essere impostata in due tempi: acquisto di Manolas a 36 milioni entro il 30 giugno e successivamente cessione di Diawara alla Roma"