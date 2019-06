Calciomercato Napoli - Diawara alla Roma, è questione di ore. Il centrocampista del Napoli si accaserà in giallorosso rientrando nell'affare Manolas. Come riferiscono i colleghi di Sky Sport, il guineano è impegnato in Coppa d'Africa e in questo momento non c'è la possibilità di svolgere i test medici oggi. Ma non c'è fretta per chiudere questa trattativa, può slittare a domani visto che non ci sono vincoli sul piano finanziario e di bilancio come per l'affare Manolas.