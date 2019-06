ULTIM'ORA - Sky: pronto scambio documenti Roma-Napoli per Manolas! Passi avanti stamattina con Raiola, annuncio atteso oggi

Calciomercato Napoli, la redazione di Sky Sport ha fatto il punto sulla trattativa per il passaggio di Kostas Manolas dall'As Roma alla Ssc Napoli. Si tratta ad oltranza, al club giallorosso servono le famose plusvalenze entro la mezzanotte di oggi. Ecco quanto dichiarato da Alessandro Sugoni nel corso dell'edizione di Sky Sport 24 delle ore 12

"La trattativa continua tra la Ssc Napoli e Manolas, con Cristiano Giuntoli e Mino Raiola che sono a Montercarlo. Passi avanti da quello che ci risulta, Roma e Napoli hanno già pronti i documenti perchè è l'ultimo giorno utile per mettere a bilancio delle plusvalenze e sono pronti a scambiarsi i documenti non appena arriverà l'ok definitivo da Montecarlo. I passi avanti di questa mattina fanno credere che si possa davvero all'annuncio e alla formalizzazione di tutta l'operazione. A quest'ora Manolas è un po' più vicino al Napoli e sembra un'operazione davvero in dirittura d'arrivo.