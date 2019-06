Diawara-Roma, Sky - Incontro in corso tra l'agente e il club, si cerca l'accordo definitivo: 2mln a stagione al calciatore

Le ultime di calciomercato - Con Manolas destinato al calcio Napoli, la Roma ha messo gli occhi su Amadou Diawara. Le due trattative, seppur distinte tra di loro, avanzano e filtra ottimismo. Il centrocampista guineano può vestire la maglia giallorossa, voluto fortemente dal nuovo allenatore Fonseca.

Diawara, la Roma incontra l'agente

Mercato Roma Calcio - "Incontro in corso tra la Roma e gli agenti di Diawara per cercare accordo definitivo sul contratto del giocatore in arrivo dal Napoli", questo il tweet di Gianluca Di Marzio, giornalista di SkySport.

Calciomercato Roma - Ecco quanto riportato dal portale gianlucadimarzio.com.

È in corso in questi minuti un incontro tra il ds della Roma Petrachi e l'entourage di Amadou Diawara per trovare un accordo per il passaggio dell'ex Bologna alla Roma. L'accordo si può trovare sui 2/2,2 milioni milioni di euro netti a stagione più bonus per i prossimi cinque anni. Diawara fa parte dell'operazione che porterà Kostas Manolas al Napoli.