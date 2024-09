"Il Galatasaray ha deciso di passare al 3-5-2, puntando su una coppia d'attacco formata proprio da Victor Osimhen in coppia con Mauro Icardi (che rientrerà tra circa un mese dall'infortunio)". Questa la chiosa nel pezzo di Victor Osimhen al Galatasaray. CalcioNapoli24.it vi aveva anticipato in esclusiva il nuovo assetto tattico dei turchi che avevano pensato anche a Cyril Ngonge nel caso in cui il tecnico Okan Buruk avesse conermato l'assetto con gli esterni.