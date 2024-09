Asse Napoli-Galatasaray, non solo Osimhen: approcci anche per Ngonge! | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli, clamoroso epilogo nella vicenda Osimhen. Il nigeriano, che ha visto sfumare prima il suo trasferimento record agli arabi dell'Ah-Ahli con un ingaggio da 140 mln di euro e quello in Premier al Chelsea, sarà un giocatore del Galatasaray.

Mercato Napoli, approcci anche per Ngonge

A togliere le castagne dal fuoco di Aurelio De Laurentiis e della dirigenza azzurra è stato l'intermediario George Gardi. Ha mediato l'arrivo al Galatasaray di diversi calciatori del campionato italiano, come Mertens, Icardi, Zaniolo, nonchè i passaggi di Elmas al Napoli e e successivamente al Lipsia. Al Galatasaray Gardi ha mediato anche il passaggio di Hakim Ziyech. Adesso secondo quanto appreso in esclusiva da CalcioNapoli24.it starebbe per sbarcare in città in compagnia del direttore sportivo, Cenk Ergun, per portare il bomber nigeriano in Turchia.

Il Galatasaray si accollerà l'oneroso ingaggio del nigeriano di circa 11 mln di euro netti. Ma dove hanno trovato il budget per chiudere questa operazione last minute? Semplice, hanno ceduto Kerem Aktürkoglu al Benfica proprio per la stessa cifra. L'esterno turco è già in viaggio con un volo privato verso il Portogallo.

Ma non finisce qui. Perchè l'asse Napoli-Galatasaray è caldissimo e negli approcci per la vicenda di Osimhen si è discusso anche di Cyril Ngonge, prelevato dal Napoli nel mercato invernale dal Verona per oltre 15 mln. I turchi sugli esterni oltre a liberarsi di Akturkoglu nelle scorse settimane hanno ceduto anche in prestito Wilfried Zaha in prestito al Lione per tre milioni di euro e incredibilmente trattano la cessione di Hakim Ziyech. L'ex Ajax è in rotta di collisione col club turco ed è rientrato da Adana da solo con un volo privato. Nelle scorse ore ci sono stati sondaggi dall'Olympiacos ma anche a club arabi ed europei dove il mercato è ancora aperto.

Per Ngonge il problema non è nè economico tantomeno tecnico, ma tattico. Con l'approdo di Osimhen e il ritorno tra un mese di Icardi il tecnico Okan Buruk starebbe valutando l'ipotesi di passare ad un attacco con due punte con Dries Mertens alle spalle. Ad oggi per Ngonge c'è stato solo un pour-parler, ma non è da escludere che l'affare possa decollare da qui al 12 settembre quando è prevista la chiusura della finestra dei trasferimenti im Turchia e soprattutto in caso di semaforo verde dell'allenatore campione in carica.