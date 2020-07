Cronache di Napoli: si lavora per blindare Di Lorenzo, piace a club esteri! Pronti altri due rinnovi contrattuali

Ultime notizie Napoli calcio. Si lavora al prolungamento contrattuale di Giovanni Di Lorenzo, il giovane terzino destro acquistato dall'Empoli che adesso ha tanti ammiratori in Europa.

E' tempo di rinnovi contrattuali in casa Napoli, secondo Cronache di Napoli:

"Zielinski prolungherà fino al 2024 con opzione al 2025, subito dopo toccherà a Maksimovic: anche lui firmerà un prolungamento per tre anni con adeguamento. Poi toccherà a Mario Rui, pronta un' estensione sino al 2023 con opzione. Con Giuffredi il Napoli discuterà anche di Hysaj, potrebbe restare. Per quanto riguarda Di Lorenzo, legato da un contratto sino al 2023, il Napoli vorrebbe 'blindarlo' visto l'interesse per il calciatore di club esteri, come ad esempio il Manchester United".