Di Lorenzo-Napoli, Sportitalia - Confermate le cifre: premio in caso di qualificazione Champions

Ultimissime calcio Napoli - Empoli-Napoli asse di mercato sempre molto caldo. L'ultimo giocatore pronto a fare il salto è Giovanni Di Lorenzo, uno che la gavetta l'ha fatta in lungo e in largo. E' partito da lontano per arrivare in Serie A da protagonista. Quella appena conclusa è stata la stagione della consacrazione: 5 gol (uno proprio al Napoli), 3 assist e 37 partite su 38 giocate; ne ha saltata una sola per squalifica.

Giovanni Di Lorenzo, le ultime sull'accordo

Nessuna sorpresa, fa sapere sul proprio sito Alfredo Pedullà: Giovanni Di Lorenzo sarà il primo rinforzo del Napoli per la prossima stagione. Confermate anche le cifre dell’affare: 9 milioni più 500 mila euro in caso di qualificazione Champions.

Il Napoli invece si è innamorato della sua corsa e dei suoi cross. Oggi le visite mediche, poi la firma sul contratto: Di Lorenzo è pronto, Carlo Ancelotti ha il primo rinforzo per la nuova stagione.