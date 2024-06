Repubblica - Di Lorenzo-Napoli, né chiusura né riapertura! Problemi con De Laurentiis e alcuni compagni di squadra

Ieri Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale italiana in Germania, dove l'Italia si prepara per Euro2024. Nonostante la grande attesa per le sue dichiarazioni, il capitano del Napoli non ha smentito le voci sulla Juventus, né sulla sua intenzione di lasciare l'azzurro. Anzi, in conferenza Di Lorenzo "ha mostrato i muscoli", come scrive oggi La Repubblica.

Intanto il suo agente Mario Giuffredi ha incontrato Conte e Manna e Napoli e insieme hanno raggiunto una tregua: tutti in silenzio fino alla fine dell'Europeo, per non pregiudicare la serenità del calciatore e congelare le voci di mercato. Tuttavia, secondo LaRepubblica, nonostante il lavoro diplomatico del Napoli, "Di Lorenzo per il momento sembra ancora ben fermo sulla sua posizione".