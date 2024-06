Di Lorenzo-Napoli, CdM: spiragli per una permanenza, l'agente vola in Germania

Calciomercato Napoli, possibili spiragli per una permanenza in azzurro di Giovanni Di Lorenzo: lo riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

Calciomercato Napoli, ultimissime su Di Lorenzo

L’agente del calciatore è infatti volato in Germania e i due dovrebbero incontrarsi domani per un confronto e approfondire la situazione alla luce delle nuove parole di Giovanni Manna e Antonio Conte. Ma le parole di Mario Giuffredi delle ultime ore non escludo un possibile dietrofront finale. Sotto traccia, intanto, i contatti per intensificare la pace vanno avanti ma ora ci sarà una tregua per Euro 2024