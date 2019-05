Di Lorenzo-Napoli, Il Mattino: "Affare in dirittura d'arrivo!". Le ultimissime su Castagne, Ilicic e De Paul

Calciomercato Napoli - Ultima di campionato per il Napoli a Bologna ma, come riporta Il Mattino, l'attenzione del club azzurro è già tutta rivolta alla prossima stagione e alle operazioni di calcio mercato che da domani diventeranno ancora più calde sia in entrata che in uscita. Il Napoli punta a sistemare in primis i terzini, con Mario Rui (cercato da Torino e Benfica) e Hysaj (dall'Atletico Madrid) in uscia, sprint per l'acquisto di Giovanni Di Lorenzo, terzino destro dell'Empoli, operazione in dirittura d'arrivo, già programmati per la prossima settimana i passaggi decisivi con il club toscano. Avviatissimo anche il discorso con il belga Castagne, laterale sinistro dell'Atalanta, capace di ricoprire entrambe le fasce, come ha sottolineato ieri il presidente Aurelio De Laurentiis: «Le Castagne mi piacciono? Soprattutto quelle che sanno stare a tavola a destra e sinistra e non ti danno problemi di sedute».

Calcio mercato Napoli - Idea Quagliarella, De Paul e Lozano

«A lui darei un posto d'onore, poi bisognerà capire con il tecnico come muoversi. Nel suo caso dipende esclusivamente dalla volontà di Quagliarella, non giocandole tutte potrebbe usurarsi di meno», così De Laurentiis sulla possibilità di acquistare il capocannoniere della Serie A. Per quanto riguarda gli esterni d'attaco, è in stand by la trattativa che porta a Lozano, mentre può esserci un affondo decisivo per Rodrigo De Paul dell'Udinese, con Ilicic c'è già l'intesa ma resta da definire la trattativa con l'Atalanta. A centrocampo i nomi più caldi restano quelli dell'argentino Almendra e dello spagnolo Fornals.