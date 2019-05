Ultimissime calcio Napoli - Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss, la radio ufficiale della SSC Napoli sul mercato. Trattative concluse e in corso per il calcio Napoli.

Calciomercato Napoli - Di Lorenzo e De Paul chiusi, si lavora per Lozano e Bennacer

"Vi dico la mia sul mercato del Napoli: per me hanno fatto Di Lorenzo, hanno fatto De Paul, Bennacer lo faranno più avanti verso il 20 giugno. Stanno facendo anche Castagne. Vorranno chiudere uno tra Lozano e Rodrigo ma quest'ultimo è molto difficile per l'agguerrita concorrenza"

Ultimissime calcio Napoli

SSC Napoli