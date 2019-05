Di Lorenzo, l'agente rivela: "Venti giorni fa Giuntoli mi disse che non gli interessava e poi chiudere in un giorno. Quella notte dopo Empoli-Torino..."

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Se non perdiamo il treno saremo a Napoli io e Giovanni (ride ndr). Il ragazzo è raggiante perchè viene da una gavetta lunga ed ha rischiato di andare nel dimenticatoio ed ha voglia di essere all'altezza del calcio che conta. Di Lorenzo lo conosce solo chi l'ha allenato e lo conosce, lavorando con Ancelotti può solo che migliorare. Giovanni è un atleta prima che un calciatore perchè ha resistenza organica importante, è un elemento completo un po' come Massimo Oddo. Giuntoli lo conosco da una vita, ha deciso di prendere il ragazzo dopo Empoli-Torino, non mi ha fatto dormire quella notte! Gli dico che se gli mettessero la macchina della verità in testa la brucerebbe perchè dice tutto il contrario di tutto. Venti giorni prima mi aveva detto che non gli interessava Di Lorernzo"