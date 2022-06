Da Udine attaccano: "Deulofeu, sceneggiata napoletana! Spalletti fedele al 'chi disprezza compra'!"

Ultime notizie calciomercato Napoli - Nella giornata di ieri, alcuni quotidiani riportavano la notizia secondo la quale Spalletti non gradirebbe l'acquisto di Deulofeu.

Il Messaggero Veneto quest'oggi commenta così la vicenda, raccontando tutt'altra versione della trattativa Deulofeu-Napoli:

"Chissà come la metterebbe in scena il grande Eduardo De Filippo, che del teatro era un maestro, la nuova commedia che si sta profilando a Napoli. Dal Vesuvio al Golfo, infatti, è stato annunciato che l’allenatore dei partenopei Luciano Spalletti non gradirebbe l’acquisto di Gerard Deulofeu, il 10 dell’Udinese che la sua società sta trattando più o meno velatamente da un mese a questa parte per sostituire il partente Insigne, tra continui contatti e offerte (l’ultima è di 18) fino a scomodare pure i due patron Aurelio De Laurentiis da una parte e Gianpaolo Pozzo dall’altra, che si sono sentiti al telefono pur di arrivare a una reciproca soddisfazione con una trattativa annunciata in dirittura di arrivo".

E poi aggiungono:

“Deulofeu promesso sposo al Napoli”, infatti, è in locandina da circa un mese al San Carlo, ma evidentemente a Spalletti il teatro non interessa, o forse non gli garba la regia del suo presidente che al grande classico di un “Natale in casa Cupiello” preferisce di gran lunga il Natale dei cine panettoni, visto quanto riportato dal Corriere dello Sport attraverso la penna di Giancarlo Dotto, che di Spalletti è più di un amico.

Il virgolettato, che non è quello del tecnico, bensì del giornalista che ha voluto riprodurre così il pensiero del tecnico, ha fatto il giro del web suscitando non poco clamore specie sui siti che del Napoli ne cantano le gesta monitorando ogni singolo movimento. A Spalletti quindi non serve la statuetta del 10 catalano dell’Udinese per completare il suo “presepe” di attaccanti, là dove ieri Mertens ha fatto sapere che gli piacerebbe restare ancora. Sembra dunque che De Laurentiis non abbia eduardianamente chiesto a Spalletti se gli piaccia Deulofeu, per buona pace dell’agente del catalano Albert Botines, che aveva definito «perfetto» il suo assistito per il gioco del Napoli.

Insomma, sembrano esserci proprio tutti gli elementi per una commedia alla napoletana, a meno che Spalletti non punti invece a una “sceneggiata napoletana” per abbassare il prezzo, fedele al detto “chi disprezza compra” che tanto vale anche nel calcio mercato. Intanto Deulofeu attende e sfogliando i social ha appreso anche dell’interessamento del Flamengo la squadra brasiliano di un signore di nome Zico".