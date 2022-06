Deulofeu al Napoli, Il Mattino: vicino l'accordo con l'Udinese, si limano gli ultimi dettagli

Calciomercato Napoli - Il Napoli Calcio deve risolvere la grana Dries Mertens che è in scadenza di contratto e tra circa 20 giorni potrebbe dire addio alla maglia azzurra, a meno di ripensamenti, andando a caccia di offerte allettanti. Ma il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis non resta a guardare e pensa anche al suo sostituto.

Come riporta Il Mattino:

"In entrata procede sempre più spedita la trattativa per arrivare a Deulofeu. Trovato l'accordo con il giocatore si stanno limando gli ultimi dettagli con l'Udinese per assestare il colpo decisivo".