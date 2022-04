Depistaggio Traorè, Bajrami obiettivo reale Napoli: Luperto può sbloccare l'affare | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - "Traorè del Sassuolo? È un calciatore molto bravo, piace a tutte le squadre di grande livello. Dobbiamo stare attenti al bilancio, che ti dà serenità per il futuro. Mi sento di dire che nonostante questo saremo forti anche nei prossimi anni". Partiamo subito da una certezza: Giuntoli non ha bisogno di questo rush finale da protagonista del 22enne della squadra allenata da Dionisi. Il diesse del Napoli infatti è stato ad un passo dal prendere il calciatore già quando si mise in mostra all'Empoli. Oggi il nome di Traorè è sulla bocca di tutti con carnevali che spara cifre, anche a caso, per innescare un'asta in cui il Napoli non ha interesse ad entrarci. Anzi Giuntoli, da buon filibustiere delle trattative di mercato, finge interesse per sviare dal vero obiettivo. Già, ma qual è il vero obiettivo del Napoli?

Bajrami

Mercato Napoli: nuovo obiettivo di Giuntoli

Ribadito che il nome di Traorè è un depistaggio ad arte, il Napoli già da tempo sta guardando ad un nome che costa meno ma non è assolutamente inferiore al calciatore del Sassuolo in termini tecnici. Stiamo parlando di Nedim Bajrami dell'Empoli. L'albanese, ironia del destino, si mise in mostra in quella famosa gara di Coppa Italia al Maradona dove fece gol incantando tutti. Il numero 10 è attenzionato dal Napoli che può giocarsi la carta Luperto. La società di Corsi vanta il diritto di riscatto in caso di salvezza ed il Napoli potrebbe sfruttare questa situazione per farsi scontare qualcosa sul cartellino di Bajrami valutato oggi sui 15 milioni. Anche Reja, sia pubblicamente che privatamente, ha suggerito a De Laurentiis questo colpo. Nedim tatticamente può giocare sia da trequartista ma anche sulle due fasce in un 4-2-3-1. Oltre ai partenopei, sul fantasista ci sono anche squadre della Bundesliga.

Riproduzione Riservata