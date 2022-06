Demme verso l'addio, è in fondo alle gerarchie! Gattuso o Bundesliga? Potrebbe essere una plusvalenza importante

Il centrocampista tedesco del Napoli Diego Demme è stato relegato al ruolo di vice Lobotka e non intende vivere un’altra annata da comprimario, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Gattuso tornerebbe ad allenarlo volentieri e che un paio di club lo riporterebbero con piacere in Bundesliga:

"Il Napoli per adesso non ha stabilito a quale cifra lascerebbe andare il tedesco, ma Demme al momento è finito all’ultimo posto nelle gerarchie di Spalletti che vede di buon occhio sia Fabian che Zielinski oltre ad Elmas. Pagato appena dieci milioni, Demme potrebbe essere rivenduto bene e rappresentare dunque una plusvalenza importante per il club"