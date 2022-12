Demme-Salernitana, Nicola annuncia: "Ottimo calciatore, chiedete al direttore"

Il calciomercato del Napoli può portare alla cessione di Diego Demme alla Salernitana in questa finestra di mercato prossima a gennaio. Arrivano aggiornamenti da Salerno dove ha parlato direttamente l'allenatore Davide Nicola.

Demme Salernitana, le parole di Nicola

Calciomercato Napoli - Per il Trofeo Maestrelli ha parlato l'allenatore della Salernitana, Davide Nicola anche di calciomercato e di Demme del Napoli a Sky Sport:

"Non è un mistero che sicuramente faremo qualcosa a centrocampo. Demme è sicuramente un ottimo calciatore. Io non so se farà al caso della Salernitana, questo bisognerà chiederlo al nostro direttore".

Sul centrocampista del Napoli Diego Demme oltre alla Salernitana ci sono anche il Valencia di Gattuso e altre società interessate. Bisognerà capire anche la volontà del giocatore di lasciare una piazza come Napoli che ama tanto e che in questo momento lotta per vincere lo scudetto in Serie A. Decisive le prossime settimane con l'apertura del calciomercato di gennaio per capire come andrà a finire.