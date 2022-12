Demme-Salernitana, CdM: la trattativa va avanti, decisiva sarà la volontà del giocatore

Calciomercato Napoli- Occhio alla posizione di Diego Demme in vista di gennaio, principale e forse solo candidato a lasciare il gruppo di Luciano Spalletti con l'arrivo dell'anno nuovo. Per il giocatore italo-tedesco, tuttavia, potrebbe esserci una permanenza in Campania come riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno.

Mercato Napoli, possibile cessione per Demme