Venerato a CN24: "Demme è del Napoli, entro domani le visite mediche: le cifre dell'affare"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24:

"Diego Demme è un calciatore del Napoli, operazione chiusa pochi minuti fa: 10 milioni + 2 di bonus al Lipsia. Il calciatore era entusiasta, puuò arrivare tra stanotte e domani a Capodichino.

Lo stesso ragazzo ha detto al Lipsia di non voler perdere questa occasione, il papà è d'origine di Ercolano e tutta la famiglia tifa Napoli. Guadagnerà per i prossimi 4 anni e 6 mesi una cifra vicina a 2 milioni. Gattuso lo vorrebbe convocare già per la Lazio.

Il Napoli andrà avanti con Mario Rui ed ha rinunciato al terzino sinistro puntando su Di Lorenzo e Hysaj da quella parte.

Per Lobotka, il ragazzo spinge per venire a Napoli. ora bisogna capire se il club aspetterà fino a sabato o virerà su un altro calciatore bloccato. Non escludo si possa aspettare per la prossima settimana perchè ora il Celta sa che ora il Napoli non ha più necessità di prenderlo.

La proposta di Giuntoli al Benfica per Fernandes di prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 milioni. Questo colpo è alternativo a Lobotka"