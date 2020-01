Demme-Napoli, Il Mattino: accordo di 4 anni e mezzo! Ecco l'offerta al Lipsia, filtra ottimismo

Calciomercato Napoli, clamorosa svolta in entrata. Secondo l'edizione odierna de Il Mattino il club azzurro non tratta solo lo slovacco Lobotka ma cerca anche un altro tassello per rafforzare la linea mediana e per sostituire numericamente in organico l'ormai partente Gianluca Gaetano richiesto da Cremonese e Cosenza.

Mercato Napoli, accordo con Demme: le cifre