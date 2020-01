Affare Demme, il Lipsia conferma: c'è un'offerta ufficiale da parte del Napoli! Il tedesco oggi non si è allenato con il club

Il Napoli vuole Diego Demme, centrocampista italo-tedesco del Lipsia, ed il suo arrivo è praticamente questione di ore. Lo stesso club tedesco, all’agenzia di stampa tedesca Deutschen Presse-Agentur, ha confermato l’esistenza di una offerta ufficiale da parte del Napoli. Demme non è ancora partito per l’Italia, ma nel pomeriggio non si è allenato con il Lipsia: ufficialmente la sua assenza è dovuta ad un problema addominale.

Calciomercato Napoli, Demme nuovo acquisto

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24:

"Diego Demme è un calciatore del Napoli, operazione chiusa pochi minuti fa: 10 milioni + 2 di bonus al Lipsia. Il calciatore era entusiasta, puuò arrivare tra stanotte e domani a Capodichino.

Lo stesso ragazzo ha detto al Lipsia di non voler perdere questa occasione, il papà è d'origine di Ercolano e tutta la famiglia tifa Napoli. Guadagnerà per i prossimi 4 anni e 6 mesi una cifra vicina a 2 milioni. Gattuso lo vorrebbe convocare già per la Lazio"