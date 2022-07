Dalla Turchia - Galatasaray ed altre due squadre su Demme, ADL chiede 7-8 milioni: già bloccato il sostituto

Notizie Napoli calcio. Diego Demme nell'ultima stagione è stato poco utilizzato da Luciano Spalletti e non è escluso che possa lasciare Napoli nel corso di questa sessione di calciomercato.

Galatasaray su Demme, il Napoli punta Nandez

Su Demme arrivano alcuni aggiornamenti dalla Turchia, direttamente dal giornalista Mehmet Cem Cakir, secondo il quale il Galatasaray avrebbe messo i suoi occhi sul centrocampista ex Lipsia. De Laurentiis per l’italo-tedesco chiederebbe una cifra tra i 7 e 8 milioni di euro.

Il Galatarasay, però, non è l'unico club su Demme: il club turco però dovrà battere la concorrenza del Valencia di Gattuso e anche della Roma di Mourinho a lavoro per rinforzare il reparto di metà campo. Qualora venisse venduto il classe 1991 Giuntoli avrebbe l’ok del presidente per chiudere l’operazione Nandez dal Cagliari.