De Zerbi-Napoli, l'ex presidente Fares: "Amici vicini al club azzurro mi hanno confessato una cosa..."

Notizie Napoli calcio. Lucio Fares, ex presidente del Foggia, è stato intervistato dai microfoni di SerieANews.com, parlando di Roberto De Zerbi e del possibile interessamento del Napoli.

Napoli su De Zerbi? Secondo l'ex presidente Fares c'è una possibile pista che porterebbe l'ex Sassuolo sulla panchina partenopea in vista della prossima stagione. Ecco quanto dichiarato in merito

"Ho sentito ultimamente, anche tramite amici vicini alla società azzurra, so che c'è questa ipotesi. Me lo auguro davvero. Roberto è una di quelle professionalità importanti che abbiamo emigrato all'estero, spero rientri e torni in Serie A. Può dare tantissimo al nostro calcio e ad una grande squadra italiana".