Daniele De Rossi è partito per Buenos Aires in queste ore. L'ex capitano della Roma sarà in Argentina per le 6.50 di domani mattina, circa le 12.00 in Italia. Al suo arrivo nell'aeroporto romano il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb: "C’è un po’ di confusione tra viaggio e tutto, ma è una grande emozione".