De Rossi al Napoli? Macchè, il capitano della Roma valuta l'addio al calcio! Discorso a sorpresa alla squadra

Calciomercato Napoli - Uno dei sogni di Aurelio De Laurentiis, difficile da esaudire, rischia di diventare impossibile sul nascere. Secondo 'Il Corriere dello Sport' De Rossi , visibilmente commosso, ha tenuto un breve discorso e parlando del futuro un po' a sorpresa non avrebbe escluso del tutto l'ipotesi del ritiro.

De Rossi lascia il calcio? Filtrano due ipotesi, pronto l'ultimo tributo dell'Olimpico

La volontà di De Rossi d'altronde era quella di continuare alla Roma, ma la società gli ha fatto sapere di pensarla diversamente e ora il centrocampista ha solo bisogno di staccare la spina.

Subito dopo Roma-Parma, quando la Curva Sud gli dedicherà una coreografia speciale, De Rossi volerà in vacanza alle Maldive e poi raggiungerà EuroDisney con i figli. Una volta rientrato nella Capitale, a metà giugno, deciderà se appendere gli scarpini al chiodo o continuare a giocare.

Nel primo caso comunque non allenerà subito le giovanili della Roma mentre il padre resterà alla guida della Primavera. Se dovesse decidere di continuare a giocare invece, secondo 'Tuttosport', De Rossi potrebbe andare al Boca Juniors fino a dicembre per cercare di aiutare l'amico Burdisso a vincere la Copa Libertadores e poi trasferirsi in MLS, scelta questa che farebbe felice anche la compagna Sarah Felberbaum.