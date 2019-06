Mercato Napoli, Il Mattino - Se salta l'affare De Paul, Giuntoli ha già individuato due alternative

Ultimissime calcio Napoli - Sono due le alternative qualora il Napoli non riuscisse a prendere De Paul dall'Udinese secondo l'edizione odierna de Il Mattino

Calciomercato Napoli, le alternative se salta De Paul

: "Se quella di De Paul è più di una semplice ipotesi, il Napoli tiene in piedi anche altre piste da battere nel caso in cui l’operazione con l’Udinese non dovesse andare a buon fine. Tra queste c’è certamente quella che porta a Ilicic. Il Napoli spera nella volontà del giocatore che a più riprese ha lasciato intendere di gradire eccome la destinazione azzurra. Mai tramontata, poi l’opzione Lozano per la quale i suoi agenti (i cugini Mino ed Enzo Raio-la) sono già a lavoro da mesi. Il giocatore rispecchia in pieno i desiderata di Ancelotti, ma mancano ancora l’accordo conil Psv che ne detiene il cartellino e quello con il messicano le cui pretese sono ritenute al di là degli standard del Napoli".