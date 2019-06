De Paul-Napoli, Il Mattino: "Pressing ADL per trovare l'accordo con l'Udinese: ecco cifre, dettagli e l'ingaggio"

Ultimissime calcio Napoli - Continua il pressing del Napoli per strappare Rodrigo De Paul all'Udinese. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino:

Calcio mercato Napoli, De Laurentiis vuole strappare un pre accordo per De Paul

"Gli azzurri ci stanno facendopiù di un pensierino e si sono già mossi per strappare l’accordo con l’Udinese. Le richieste da parte di Pozzo sono alte (35milioni di euro circa), ma De Laurentiis spera di poter far leva sui buoni rapporti che storicamente intercorrono tra le due società e strappare il definitivo «Sì» a poco meno di 30. Per quel che riguarda l’accordo con il giocatore, sarebbe già sul piatto un contratto da circa 1,5 milioni di euro a stagione, che vorrebbe dire più del doppio rispetto a quello che oggi percepisce dall’Udinese"