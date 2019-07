SSC Napoli, la radio ufficiale: "James vuole il Napoli, alla fine arriverà in azzurro dopo ferragosto! Spuntano due indizi"

Calciomercato Napoli - Il giornalista Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio e in particolare su James Rodriguez. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

"Mi risulta che l'Atletico non vuole versare 42 milioni. Io resto della mia idea: James vuole il Napoli, vuole lavorare Ancelotti". "Sono giorni che ripetiamo che alla fine James Rodriguez arriverà in azzurro, sarebbe folle pensare che non arrivi" "Per me James arriverà dopo ferragosto in azzurro".

James Rodriguez-Napoli, spuntano due indizi

Il giornalista Diego De Luca è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.