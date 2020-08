De Maggio: "Schick pallino di Giuntoli, dovrebbe offrire Petagna più 8 milioni alla Roma! Anche Lasagna piace"

Calciomercato Napoli - Walter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "A Giuntoli piaceva molto Schick ai tempi della Sampdoria, poi dopo le visite con la Juve andò alla Roma. Oggi Schick costa 25 milioni di euro dopo che non è stato riscattato dal Lipsia. Io proporrei Petagna più circa 8 milioni per l’attaccante giallorosso. Io lo prenderei subito. Anche Lasagna è stato per molto un pallino di Giuntoli”.