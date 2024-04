De Maggio: "Ho letto di una proposta di Giuntoli al Napoli, vuole due giocatori. Manna spinge per un paio di acquisti"

Calciomercato Napoli - Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal.

“Ho letto di una proposta di Giuntoli al Napoli, vuole Raspadori e Zanoli e in cambio darebbe in cambio Kean ed Iling Junior. Zaniolo? Che abbia talento non c’è dubbio, forse qualche atteggiamento non ci è piaciuto. Manna spinge per portarlo a Napoli insieme a Kulusevski”