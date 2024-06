SSC Napoli, finalmente la prima maglia ufficiale in sconto! Link e prezzo

SSC Napoli, finalmente la prima maglia ufficiale 2023-2024 in vendita a prezzo scontato! Mai prima d'ora c'era stato un'offerta così grande sulla maglia azzurra con lo scudetto, che fino ad ora costava ben 130,00 euro e adesso, invece, è in offerta a prezzo scontato del 30% a soli 91,00 euro!

Clicca sul link e scopri subito l'offerta: https://amzn.to/3VY9grC

e scopri subito l'offerta: https://amzn.to/3VY9grC Prezzo: 91,00 euro

Ti ricordiamo che in qualità di partner del programma di Affiliazione Amazon, CalcioNapoli24 ottiene una piccola percentuale dei ricavi idonei dai prodotti venduti.

La SSC Napoli, in collaborazione con EA7, ha prodotto questa maglia per la stagione sportiva 2023/2024. La maglia è caratterizzata da un nuovo styline con manica raglan, piping in contrasto bianco, collo a V ad incrocio con stampa tricolore come sulla linea fondo della manica. Nuovo motivo allover “N” con Patch logo Napoli in silicone e scudetto tricolore personalizzato sul petto. Tessuto tecnico Dry Touch.