Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato di un possibile acquisto del Napoli: "Trippier? Di Lorenzo non esclude Di Lorenzo, ma sul terzino inglese c'è forte l'Atletico Madrid. Il Napoli l'anno prossimo sarà fortissimo. Secondo me Giuntoli, De Laurentiis e Ancelotti stanno per chiudre un nome in attacco. Su Lozano non è facile perchè ci sono 7 club europei e viene valutato 40 milioni. Restano sullo sfondo Lasagna, con Inglese a Udine, e Kouame".