De Laurentiis vuole un Napoli competitivo, sogna una rivoluzione! Il Mattino: andranno via due big

Il Napoli che partirà per luglio avrà un monte ingaggi attorno agli 85 milioni di euro, come racconta l'edizione odierna de Il Mattino.

De Laurentiis sogna la rivoluzione

Come raccontato dall'edizione odierna del quotidiano in edicola, i conti sono a posto, quindi non c'è svendita:

"Al massimo, andranno via due big. Non di più. De Laurentiis vuole un Napoli competitivo, in grado di confermare la zona Champions. Sogna una rivoluzione come quella del 2013, quando tutti insieme arrivarono Mertens, Callejon, Albiol, Higuain e Reina"

