Telefonata ADL-Raspadori, patron folgorato da due aspetti: ribadita al Sassuolo la sua volontà

Ultimissime calcio Napoli, procede la trattativa per il possibile passaggio di Giacomo Raspadori in maglia azzurri. Ache il ds Giuntoli e De Laurentiis sono dei grandi estimatori di Raspadori, che potrebbe essere uno dei colpi prospettici più importanti in questa finestra di calciomercato Napoli

Raspadori Napoli calciomercato

De Laurentiis-Raspadori, chiacchierata mercato Napoli

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport il presidente ha anche parlato con il ragazzo, 22 anni sfoggiati con personalità, ed è rimasto colpito dal suo spessore professionale e personale. Giacomo, tra l'altro, con il Napoli ha già da un po' l'accordo economico: contratto quinquennale, fino al 2027, a 2,5 milioni a stagione più bonus. Più del triplo dei settecentomila euro di stipendio attuali fino al 2024. Il suo manager, Tullio Tinti, ha ribadito al Sassuolo la volontà di accettare la proposta, e così ieri per sbloccare la trattativa sono arrivati in Abruzzo, in ritiro, l'ad Carnevali e il ds Rossi: un viaggio che però non ha prodotto grandi risultati, per il momento.