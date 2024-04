Calciomercato SSC Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in attesa della risposta di Antonio Conte ha avviato il lavoro per costruire la squadra del futuro seguendo anche dei possibili innesti come il difensore 18enne Jorrel Hato, olandese dell’Ajax, e il centrocampista portoghese Samu Costa del Maiorca, classe 2000, gestito dall'agenzia di Jorge Mendes, la Gestifute. Lo afferma l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.