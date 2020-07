De Laurentiis: "Il tweet di Osimhen? Non capisco di che ultimatum si parli! il ragazzo ha cambiato gli agenti..."

Aurelio De Laurentiis parla in conferenza stampa per la presentazione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro:

De Laurentiis: "Osimhen parla di ultimatum ed è collegato col Napoli? E che c'entra con Castel di Sangro? Non capisco di che ultimatum si parli, forse mi sono espresso male"

De Laurentiis: "Napoli da Champions con Osimhen? Il Napoli è sempre stato una macchina da Europa, quest'anno abbiamo avuto un incidente ancelottiamo ed abbiamo dovuto recuperare. Dovete ringraziare il Signore che mi mette una mano sulla spalla, ai 60 anni di Ancelotti parlai tre ore con Gattuso. Ne rimasi impressionato, il mondo dei calciatori non è che ti dia tanti argomenti mentre con Rino si poteva parlare di tutto. Non era un uomo inquieto, ma appagato personalmente ed economicamente. Non c'è uno spasmodico rincorrere miglioramenti, sono persone che svolgono la propria professione per amore e danno il meglio tramite la professione"