De Laurentiis annuncia la conferma di Anguissa: "Ci sarà di sicuro la prossima stagione"

Calciomercato Napoli - Un'anticipazione di mercato, un nome che sicuramente sarà presente a Dimaro e per la prossima stagione del Napoli: è stata questa una delle domande poste al presidente Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa di presentazione del prossimo ritiro in Trentino.

Ecco la risposta del patron:

Chi ci sarà? Palla al centro, chi deve rimanere? Anguissa sicuramente rimane, va bene? Basta. Grandi novità? Se io ti dovessi dire adesso tutto quello che abbiamo in mente con il Trentino, sgameremmo qualcosa di già vissuto. La cosa bella è che i visitatori lo sapranno quando arriveranno, trovando tante novità fortissime. Prima di entrare qui abbiamo messo a punto una giornata fantastica, ma non vi diciamo nulla per scoprire il ritiro giorno dopo giorno. Non vogliamo renderlo scontato e banalizzarlo".