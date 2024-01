DAZN - Samardzic-Napoli, chiusura ancora lontana: interesse per Pafundi slegato

Prosegue la trattativa tra Napoli e Udinese per Lazar Samardzic, come riportato su X, dal giornalista Dazn Orazio Accomando:

"Nuova giornata di trattativa per l'eventuale passaggio di Samardzic al Napoli. È una partita da giocare e la chiusura dell'affare è ancora lontana, soprattutto per la distanza tra i due club. Con il giocatore c'è una distanza inferiore, ma non c'è ancora accordo totale. Per definire serve soprattutto intesa tra Napoli e Udinese, che oggi non c'è. Eventuale interesse per Pafundi è slegato dalla trattativa per Samardzic. Probabile si torni a parlare inizio settimana prossima. Samardzic verso la panchina per la sfida contro la Lazio".