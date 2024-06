DAZN - Napoli-Real Madrid, trattativa a buon punto! Bruciata la concorrenza

Calciomercato Napoli, nuovi aggiornamenti su Rafa Marin! Il giornalista di DAZN Orazio Accomando svela su Twitter le novità della trattativa in corso con il Real Madrid per il difensore classe 2002 quest'anno in prestito all'Alaves.

Napoli, prosegue la trattativa con il Real Madrid per Rafa Marin. La richiesta degli spagnoli è di 15 milioni, con il Real che punta ad inserire l'opzione di recompra. Il Napoli punta a prenderlo ad una cifra inferiore. Trattativa a buon punto, con gli azzurri davanti alla concorrenza.