DAZN - Mario Hermoso apre al Napoli: distanza tra le parti, ma è trattativa vera!

Calciomercato SSC Napoli - Il giornalista esperto di mercato di DAZN, Orazio Accomando, via X aggiorna sulla trattativa Mario Hermoso-Napoli:

"ESCLUSIVA: Napoli, confermato l'interesse per Mario Hermoso . C'è ancora distanza tra le parti ma il giocatore apre alla destinazione , come anticipato il 9 aprile. L'altra società italiana che ha fatto un sondaggio con entourage di Hermoso è la Roma, ma ad oggi il Napoli è quella più avanti".

Quando il collega di DAZN scriveva:

"Il Napoli farà un tentativo per Mario Hermoso, che lascerà a zero l'Atletico Madrid. Il primo nome di Manna per rinforzare la difesa. Operazione non semplice, in quanto Hermoso vorrebbe giocare la Champions, ma gli azzurri ci proveranno".