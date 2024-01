DAZN - Affare Dragusin, Napoli pronto a inserire sia Ostigard che Zanoli per chiudere! I dettagli

Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti importanti per Radu Dragusin in ottica Napoli dai colleghi di DAZN.

Mercato Napoli, offerti due azzurri al Genoa per Dragusin

Secondo quanto riferito, per chiudere l'affare la società sarebbe pronta a inserire non solo Ostigard che ha un passato al Genoa ma anche Zanoli o in prestito o a titolo definitivo. Il prezzo cambierebbe in base agli scenari: 18 milioni più Ostigard in definitivo più Zanoli in prestito o 15 milioni con entrambi gl iazzurri in Liguria. Dall’altra parte c’è il Tottenham che andrebbe cash con un’offerta di 20 milioni rispetto ai 30 richiesti.