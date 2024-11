Dar via Juan Jesus è una priorità, tre sostituti sul taccuino del Napoli: uno gioca nell'Ajax

Calciomercato SSC Napoli - Dar via Juan Jesus è una priorità, ma il sostituto? Eccoli i nomi, non in ordine di preferenza come specifica Il Mattino.

Jakub Kiwior dell'Arsenal, “i Gunners lo cedono solo a titolo definitivo: opzione che non dispiace a Manna” Antonio Silva del Benfica “ma c'è da fare i conti con Giuntoli che pure deve trovare il sostituto di Bremer” Jorrel Hato dell'Ajax, 18enne “emergente, centrale e anche terzino”